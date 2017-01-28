Уважаемые Коллеги!

Приглашаем Вас к участию в наших медицинских конференциях!

На нашем сайте публикуются материалы очных и заочных конференций, посвященных различным проблемам теоретической и практической медицины, вопросам организации здравоохранения и его истории.

Для публикации в материалах конференций принимаются материалы следующих типов:

Оригинальная статья (международный формат)

Оригинальная статья (свободная структура)

Обзор, лекция, авторское мнение или рецензия

Тезис

Авторы материалов загружают и публикуют свои материалы самостоятельно. Вместе с текстовыми и графическими материалами авторы могут публиковать и презентации.

С правилами публикации материалов в конференциях можно ознакомиться в разделе Авторам.

После завершения каждой из конференций (очной или заочной) ее материалы публикуются в электронном журнале Бюллетень медицинских интернет-конференций (Bulletin of Medical Internet Conferences; ISSN 2224-6150; Двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2014 г. - 0,064; подробнее об индексации журнала), распространяемом в сети Интернет в свободном доступе (open access).

Архив журнала доступен на странице: http://medconfer.com/journal/archive

Каждый опубликованный у нас материал (статья или тезис) получает уникальный идентификационный номер (ID) на сайте, а в последующем и свои страницы в вышеуказанном электронном журнале (Архив журнала). Презентации докладов размещаются на страницах сайта только в виде слайд-шоу (в верстку журнала не включаются).

Пример библиографической ссылки на статью, опубликованную в нашем журнале (т.е. на данном сайте): Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. Т. 1. №1. С. 50-55.

При необходимости оформления ссылки на опубликованный на сайте материал, но еще не получивший страниц в очередном выпуске журнала, рекомендуем оформлять библиографическую ссылку следующим образом: Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. ID 2011-03-112-1245. URL: http://medconfer.com/node/1245.

Оргкомитет конференций разрешает некоммерческое использование материалов, опубликованных на данном сайте, при условии соблюдения норм международного авторского права и обязательной ссылке на первоисточник.

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