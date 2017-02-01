Добро пожаловать на сайт Медицинских научных конференций и приглашаем Вас принять в них участие!
Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас к участию в наших медицинских конференциях!
На нашем сайте публикуются материалы очных и заочных конференций, посвященных различным проблемам теоретической и практической медицины, вопросам организации здравоохранения и его истории.
Для публикации в материалах конференций принимаются материалы следующих типов:
- Оригинальная статья (международный формат)
- Оригинальная статья (свободная структура)
- Обзор, лекция, авторское мнение или рецензия
- Тезис
Авторы материалов загружают и публикуют свои материалы самостоятельно. Вместе с текстовыми и графическими материалами авторы могут публиковать и презентации.
С правилами публикации материалов в конференциях можно ознакомиться в разделе Авторам.
После завершения каждой из конференций (очной или заочной) ее материалы публикуются в электронном журнале Бюллетень медицинских интернет-конференций (Bulletin of Medical Internet Conferences; ISSN 2224-6150; Двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2014 г. - 0,064; подробнее об индексации журнала), распространяемом в сети Интернет в свободном доступе (open access).
Архив журнала доступен на странице: http://medconfer.com/journal/archive
Каждый опубликованный у нас материал (статья или тезис) получает уникальный идентификационный номер (ID) на сайте, а в последующем и свои страницы в вышеуказанном электронном журнале (Архив журнала). Презентации докладов размещаются на страницах сайта только в виде слайд-шоу (в верстку журнала не включаются).
Пример библиографической ссылки на статью, опубликованную в нашем журнале (т.е. на данном сайте): Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. Т. 1. №1. С. 50-55.
При необходимости оформления ссылки на опубликованный на сайте материал, но еще не получивший страниц в очередном выпуске журнала, рекомендуем оформлять библиографическую ссылку следующим образом: Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. ID 2011-03-112-1245. URL: http://medconfer.com/node/1245.
Оргкомитет конференций разрешает некоммерческое использование материалов, опубликованных на данном сайте, при условии соблюдения норм международного авторского права и обязательной ссылке на первоисточник.
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Текущие конференции
VI Всероссийская неделя науки с международным участием "Week of Russian Science - 2017" (WeRuS-2017) посвященная "Всемирному дню здоровья"
ОМУС Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского приглашает Вас принять участие в работе
VI Всероссийской недели науки с международным участием, посвященной «Всемирному дню здоровья».
Дата проведения мероприятия: 4-7 апреля 2017 года
Прием материалов для публикации: до 1 апреля 2017 года
Приглашаем к участию школьников и лицеистов, студентов, интернов и ординаторов, аспирантов и докторантов, а также преподавателей ВУЗов!
Подробная информация о конференции: http://medconfer.com/Rusmedsci-2017-about
Страница блока, где будут размещаться материалы: http://medconfer.com/Rusmedsci-2017
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Недавние публикации / Recent publications
Архив анонсов прошедших Интернет-конференций
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