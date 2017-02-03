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Добро пожаловать на сайт Медицинских научных конференций и приглашаем Вас принять в них участие!

Уважаемые Коллеги!

Приглашаем Вас к участию в наших медицинских конференциях!

На нашем сайте публикуются материалы очных и заочных конференций, посвященных различным проблемам теоретической и практической медицины, вопросам организации здравоохранения и его истории.

Для публикации в материалах конференций принимаются материалы следующих типов:

  • Оригинальная статья (международный формат)
  • Оригинальная статья (свободная структура)
  • Обзор, лекция, авторское мнение или рецензия
  • Тезис

Авторы материалов загружают и публикуют свои материалы самостоятельно. Вместе с текстовыми и графическими материалами авторы могут публиковать и презентации.

С правилами публикации материалов в конференциях можно ознакомиться в разделе Авторам.

После завершения каждой из конференций (очной или заочной) ее материалы публикуются в электронном журнале Бюллетень медицинских интернет-конференций (Bulletin of Medical Internet Conferences; ISSN 2224-6150; Двухлетний импакт-фактор РИНЦ за 2014 г. - 0,064; подробнее об индексации журнала), распространяемом в сети Интернет в свободном доступе (open access).
Архив журнала доступен на странице: http://medconfer.com/journal/archive

Каждый опубликованный у нас материал (статья или тезис) получает уникальный идентификационный номер (ID) на сайте, а в последующем и свои страницы в вышеуказанном электронном журнале (Архив журнала). Презентации докладов размещаются на страницах сайта только в виде слайд-шоу (в верстку журнала не включаются).

Пример библиографической ссылки на статью, опубликованную в нашем журнале (т.е. на данном сайте): Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. Т. 1. №1. С. 50-55.

При необходимости оформления ссылки на опубликованный на сайте материал, но еще не получивший страниц в очередном выпуске журнала, рекомендуем оформлять библиографическую ссылку следующим образом: Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. ID 2011-03-112-1245. URL: http://medconfer.com/node/1245.

Оргкомитет конференций разрешает некоммерческое использование материалов, опубликованных на данном сайте, при условии соблюдения норм международного авторского права и обязательной ссылке на первоисточник.

Вы можете подписаться на обновления сайта при помощи RSS-лент. Выбрать необходимый раздел для подписки можно на странице Карта сайта. Подробнее об использовании RSS можно ознакомиться на сторонних информационных ресурсах: RSS — Википедия, Что такое RSS? | РИА Новости и др.

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Текущие конференции

VI Всероссийская неделя науки с международным участием "Week of Russian Science - 2017" (WeRuS-2017) посвященная "Всемирному дню здоровья"

ОМУС Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского приглашает Вас принять участие в работе
VI Всероссийской недели науки с международным участием, посвященной «Всемирному дню здоровья».

Дата проведения мероприятия: 4-7 апреля 2017 года

Прием материалов для публикации: до 1 апреля 2017 года

Приглашаем к участию школьников и лицеистов, студентов, интернов и ординаторов, аспирантов и докторантов, а также преподавателей ВУЗов!

Подробная информация о конференции:  http://medconfer.com/Rusmedsci-2017-about

Страница блока, где будут размещаться материалы: http://medconfer.com/Rusmedsci-2017

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Недавние публикации / Recent publications

03.02.2017 - 22:53
Действие стрессовых факторов на психоэмоциональное состояние детских врачей стоматологов
Оригинальная статья (свободная структура) / Original article (free structure)
01.02.2017 - 21:39
Человек и грамматика: правила использования русского и арабского инфинитива
Тезис / Thesis
01.02.2017 - 20:45
Лазеры – незаменимое будущее стоматологии
Оригинальная статья (свободная структура) / Original article (free structure)
01.02.2017 - 19:48
Система композитных виниров как альтернатива керамическим
Оригинальная статья (свободная структура) / Original article (free structure)
31.01.2017 - 20:22
Системный воспалительный ответ в динамике развития ожоговой болезни
Тезис / Thesis

Архив Интернет-конференций

Архив анонсов прошедших Интернет-конференций

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В разделах конференций (как архивных, так и текущих) используются следующие условные обозначения в заголовках столбцов экранных форм:

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