Русское название журнала: Бюллетень медицинских Интернет-конференций.

Транслитерация русского названия: Bûlleten’ medicinskih internet-konferencij

Англоязычное название: Bulletin of medical internet conferences

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-46944 от 11.10.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

"Бюллетень медицинских Интернет-конференций" (ISSN 2224-6150) - электронное периодическое научно-медицинское издание, издающееся с марта 2011 года. В журнале публикуются материалы Интернет-конференций, проводимых на портале www.medconfer.com.

Журнал распространяется в сети Интернет в режиме свободного доступа (open access).

Журнал индексируется в следующих базах данных:

- система Российского индекса научного цитирования (www.elibrary.ru),

- Ulrich's International Periodical Directory (www.ulrichsweb.com),

- Index Copernicus,

- Scholar.

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ):

- Двухлетний импакт-фактор (2013) - 0,051.

Index Copernicus Value (ICV):

- ICV 2013: 3,36

Подробнее об индексации журнала

Каждый опубликованный на материал (статья или тезис) имеют дополнительно к страницам журнала уникальный идентификационный номер (ID).

Пример ссылки на статью, опубликованную в нашем журнале: Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. Т. 1. №1. С. 50-55.

Здесь в разделе "Архив журнала" (ссылка внизу данной страницы) размещаются выпуски журнала в сводных PDF-файлах. Кроме того, каждая статья в отдельном PDF-файле размещается на страницах соответствующих им разделов конференций (раздел "Конференции") после выхода в свет очередного выпуска журнала.

Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и Инновации» (Россия, Саратов).

Открытое общественное рецензирование публикуемых материалов осуществляется на сайте www.medconfer.com в ходе проведения Интернет-конференций.

Материалы публикуются в авторской редакции.

Обращаем внимание Авторов, что материалам, не соответствующим заявленной тематике конференции, может быть отказано в публикации в журнале по решению редакционной коллегии.