Бюллетень медицинских Интернет-конференций
Русское название журнала: Бюллетень медицинских Интернет-конференций.
Транслитерация русского названия: Bûlleten’ medicinskih internet-konferencij
Англоязычное название: Bulletin of medical internet conferences
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-46944 от 11.10.2011 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
"Бюллетень медицинских Интернет-конференций" (ISSN 2224-6150) - электронное периодическое научно-медицинское издание, издающееся с марта 2011 года. В журнале публикуются материалы Интернет-конференций, проводимых на портале www.medconfer.com.
Журнал распространяется в сети Интернет в режиме свободного доступа (open access).
Журнал индексируется в следующих базах данных:
- система Российского индекса научного цитирования (www.elibrary.ru),
- Ulrich's International Periodical Directory (www.ulrichsweb.com),
- Index Copernicus,
- Scholar.
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ):
- Двухлетний импакт-фактор (2013) - 0,051.
Index Copernicus Value (ICV):
- ICV 2013: 3,36
Подробнее об индексации журнала
Каждый опубликованный на материал (статья или тезис) имеют дополнительно к страницам журнала уникальный идентификационный номер (ID).
Пример ссылки на статью, опубликованную в нашем журнале: Иванов А.А., Петров Б.Б. Название статьи // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. 2011. Т. 1. №1. С. 50-55.
Здесь в разделе "Архив журнала" (ссылка внизу данной страницы) размещаются выпуски журнала в сводных PDF-файлах. Кроме того, каждая статья в отдельном PDF-файле размещается на страницах соответствующих им разделов конференций (раздел "Конференции") после выхода в свет очередного выпуска журнала.
Учредитель журнала – Общество с ограниченной ответственностью «Наука и Инновации» (Россия, Саратов).
Открытое общественное рецензирование публикуемых материалов осуществляется на сайте www.medconfer.com в ходе проведения Интернет-конференций.
Материалы публикуются в авторской редакции.
Обращаем внимание Авторов, что материалам, не соответствующим заявленной тематике конференции, может быть отказано в публикации в журнале по решению редакционной коллегии.
Также редакционная коллегия оставляет за собой право отказывать в публикации материалов, содержащих плагиат (оплата публикации при этом авторам не возвращается). Цитирование ранее опубликованных в прессе и интернете материалов допускается только при обязательном наличии ссылки на первоисточник! Объем заимствованного текста (при условии соблюдения наличия соответствующих ссылок) не должен превышать 25%.
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